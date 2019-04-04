مكملات غذائية ومستحضرات عشبية تباع عبر الإنترنت تهدد حياة مستخدميها

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مكملات غذائية تباع في الأسواق وعبر الإنترنت، تحتوي على مادة دوائية تسبّب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم، وتشكل خطراً على حياة مرضى القلب والسكري، كما حذرت أيضاً من مستحضرات عشبية تباع عبر المواقع الإلكترونية تسبّب أضراراً بليغة بالكبد لمستهلكيها.

من جهتها، شددت مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، الدكتورة نسيم محمد رفيع، على ضرورة التأكد من أن المنتج المبيع مكملاً غذائياً، سواء بالأسواق أو عبر المواقع الإلكترونية، مسجل لديها، عبر تطبيق «منتجي» الذي يوفر قاعدة بيانات للمستهلك ترشده بكل البيانات عن المنتج، ليشعر بالأمان قبل استهلاكه، ولحمايته من المنتجات التي قد تضر بصحته.

وقالت إن البلدية تنسق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن المنتجات التي يتم سحبها أو التحذير منها من خلال تعاميمها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المنتجات، التي تدخل ضمن اختصاص البلدية.

ولفتت إلى أن الرقابة على المكملات الغذائية تدخل ضمن اختصاص البلدية، فيما تختص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالرقابة على المستحضرات العشبية، والدوائية بشكل عام.

وحذرت كل أفراد المجتمع بضرورة التقصي عن المنتجات التي يشترونها عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لضمان خلوها من المواد الضارة، والتزام الشركات المصنّعة والمستوردة بالإجراءات والاشتراطات المتبعة من قبل البلدية.

وحذرت وزارة الصحة، أخيراً، في تعميمات رسمية، من استخدام ستة مستحضرات عشبية قد تسبب ضرراً بالكبد، وطالبت وزارة التغير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وبلدية دبي، بضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه المنتجات.

وحسب الوزارة، فإن قائمة المستحضرات العشبية تضم دواء «An shen Ding zhi Wan » المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، ودواء «Tian na gou teng yin»، المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ودواء «Jiang zhi jiao Nang»، لعلاج ارتفاع نسبة الدهون في الجسم والوزن الزائد، ودواء «Shou Wu Sheng Fa» المستخدم مقوياً للكبد والكلى والدورة الدموية، وهذه الأدوية للشركة المصنعة «Herbal International Pty Ltd».

وحذرت الوزارة أيضاً من منتجين من المستحضر العشبي «Shui an and yang xue sheng fa capsules» للشركة المصنعة «Shen Neng Herbal Medicines group Pty Ltd»، لاحتمال تسببها في أضرار للكبد، لاحتوائهما على المادة العشبية «Fallopia multiflora».

وحسب تعاميم رسمية أصدرتها الوزارة أخيراً، فإنها حذرت من ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية هي «Nasti for men Capsules» و«Leopard Miracle Honey » و«Festal»، وذكرت أن مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لها، قام بتحليل منتجَي «Festal» و«Nasti for men Capsules»، اللذين يستخدمان مكملين غذائيين، وأظهرت نتائج التحاليل احتواءهما على مواد دوائية غير معلنة، علما بأنهما قد يسببان انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستويات خطرة، يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بالقلب أو السكري، أو ارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وفي ما يتعلق بالمنتج «Leopard Miracle Honey» فقد تبين للوزارة، بعد دراسة الملف الخاص به، احتواؤه على مادة دوائية تصرف فقط بوصفة طبية، تهدد أيضاً حياة مرضى القلب والسكري.