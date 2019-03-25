"الصحة" تسحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية خلال عمليات القلب

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أصدرت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" قراراً بسحب تشغيلة من المنتج Needle: Lot No: 8833678، المستخدم في إجراء العمليات الجراحية للقلب، بسبب مشاكل في التصنيع قد تسبب انسداد الأوعية الدموية للمريض، ومن ثم تعرضه للموت، من خلال إصابته بالسكتة الدماغية .

وحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري فإن الوزارة قررت سحب تشغيلة واحدة من الوسيلة الطبية Transseptal Needle: Lot No: 8833678، المستخدم في العمليات الجراحية القلبية، للشركة المصنعة Gilf Drug، وذلك بناء على تقرير وارد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يفيد بوجود مشكلة في التصنيع، قد تؤدي إلى دخول شظايا بلاستيكية منفصلة من الإبرة إلى الأوعية الدموية للمريض، ومن ثم قد تسبب انسدادا بها والموت بسبب السكتة الدماغية .

وخاطبت الوزارة في تعمميها كافة المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والصيادلة ومساعدي الصيادلة، والصيدليات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المنتج مسجل لديها، كما أن الشركة المصنعة أفادت بأن التشغلية المذكورة لم تدخل إلى الدولة عبر الوكيل، إلا أن الوزارة ارتأت التحذير منها حرصاً على سلامة المرضى .