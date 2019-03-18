علاج بيولوجي جديد لعلاج البهاق بالإمارات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشف مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر عن إدخال علاجات بيولوجية جديدة إلى الدولة لعلاج مرض البهاق بشكل فعال العام الجاري.

وأفاد رئيس المؤتمر وأستاذ الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات الدكتور إبراهيم كلداري، أن العلاج البيولوجي كان يستخدم سابقاً لعلاج مرض الصدفية، وبعض الأمراض الجلدية المزمنة الأخرى، وأنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديث العلاج لمحاربة البهاق، متوقعاً بدء استخدامه في المراكز الصحية في الدولة خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال تصريحات صحافية على هامش فعاليات الدولة التاسعة عشر من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما»، التي انطلقت في دبي أمس، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

وأكد كلداري أن نسبة الأمراض الجلدية المزمنة في الدولة ارتفعت بنسبة 30% منذ عام 2000 وحتى اليوم، لأسباب عدة مرتبطة بتطور البيئة، والتلوث، والمواد الغذائية، وزيادة الاستخدامات المختلفة للمستحضرات.

وتابع: «تشير أحدث الإحصائيات أن نسبة الإصابة بمرض البهاق في الدولة وتشمل فئة الأطفال تقدر بـ 10%، وهي نسبة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ولا يزال السبب الرئيسي غير محدد، وتبلغ نسبة الإصابة بالصدفية 6%، والأكزيما 20%، يليهم حب الشباب والذي تقدر نسبة الإصابة به محلياً نحو 35 %، يليهم الإصابة بالفطريات والبكتيريا».

وأشار إلى أنه لوحظ انتشاراً ملحوظ لمرض الصدفية على مستوى الدولة، على الرغم من أن انتشار هذا المرض الجلدي تحديداً قليل في المناطق الحارة مقارنة بالمناطق الباردة، وهو مؤشر واضح على ارتفاع مرضي الضغط النفسي والتوتر والذين يؤثران بشكل كبير على جهاز المناعة لدى الإنسان.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الجلدية الدولة ليس العامل الوراثي بالدرجة الأولى وفقاً للنظرية السائدة، وإنما سببها نقص المناعة، وارتفاع خلايا معنية في الدم مسؤولة عن انقسامات الخلايا، ما يؤدي إلى نقص الصبغات والإصابة بالبهاق.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعرض ناقش الخبراء في طب الجلدية وأخصائيو العناية بالبشرة عددًا من الموضوعات المتخصصة ومنها العلاج الهرموني لحب الشباب، ودور الميكروب الجلدي وعلاقته بالأمراض الجلدية الالتهابية، والنهج العملي في عملية التشخيص وعلاج فقدان الشعر لدى الأطفال، والوحمات، ومقاومة المضادات الحيوية في علاج حب الشباب، والعلاج بالخلايا لإدارة قروح القدمين والساقين، وزرع الشعر، وكيفية النجاح بحقن منتصف الوجه، الحشوات البيولوجية، وعلاج طبيعي جديد لمكافحة الشيخوخة وغيرها من الموضوعات المتنوعة.