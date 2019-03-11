«الصحة» تسحب منتجين لعلاج ارتفاع ضغط الدم يحتويان «شوائب مسرطنة»

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميمين بسحب منتجين طبيين، يستخدمان لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائهما على شوائب قد تسبب السرطان، كما حذرت من استخدام وسيلة طبية تستخدم لرصد ضربات قلب المريض، لاحتمال فشلها في توفير العلاج بالصدمة الكهربائية أثناء العمل.

وحسب التعميم رقم 3603، الذي أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، فإن الوزارة قررت سحب جميع التشغيلات للمستحضر الدوائي (Arbitense 50& 100mg Losartan Potassium tablet) للشركة المصنعة (Neopharma) المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بعد وجود تقارير تفيد باحتوائه على شوائب كيميائية يحتمل أن تكون مسرطنة.

وحسب الوازرة، فإن الشركة المصنعة قامت بالسحب الطوعي لجميع تشغيلات المنتج، وبما أن الدواء مسجل لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإنها طالبت الشركة المصنعة بسحب جميع التشغيلات للمستحضرات المذكورة من القطاعين الحكومي والخاص، كما شددت على جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدامها إن وجدت لديهم، كما شددت على جميع الصيدليات بعدم صرفها، وإعادتها للمورد.

وقررت الوزارة أيضاً حسب تعميمها رقم 3604 بسحب جميع التشغيلات للمستحضر الدوائي (Hetlosar 50&100mg Losartan Potassium” tablet) للشركة المصنعة (Nexgenpharma) المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتمال احتوائه على شوائب قد تسبب الإصابة بالسرطان.

وأصدرت الوزارة توصية بحظر استخدام الوسيلة الطبية (Zoll LifeVest 4000 Wearable Cardioverter Defibrillator) للشركة الأميركية Zoll، المستخدم لرصد ضربات قلب المريض وتوفير الصدمات الكهربائية لإعادة قلب المريض إلى الإيقاع الطبيعي عند الحاجة، وذلك بسبب احتمالية فشل الجهاز في توفر العلاج أثناء العمل.