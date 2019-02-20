«الصحة»: «منزرعات الثدي» قد تؤدي إلى السرطان

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام منزرعات الثدي، واحتمال ترافقها مع مرض السرطان، وكذلك أوصت الشركة المصنعة لدواء «Tecentriq Atezolizumab»، المستخدم لعلاج السرطان، بضرورة إضافة تحذير في نشرة الدواء الداخلية، لتشمل مخاطر تسببه في حدوث التهاب أو تورم في العضلات.

وأصدر وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، تعميماً إدارياً بناء على تحذير إدارة الغذاء والدواء الأميركية، حول منزرعات الثدي واحتمال ترافقها مع الإصابة بنوع من السرطان يدعى «Anaplastic Large Cell Ymphoma BIA-ALCL»، يطالب فيه ممارسي الرعاية الصحية بضرورة إبلاغ مستخدمي منزرعات الثدي بالمخاطر التي يمكن أن تواجههم.

وناشدت الوزارة المرضى الذين يعانون أية آثار جانبية ضرورة التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، لتقدم المساعدة اللازمة له.