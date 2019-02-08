بلدية خورفكان تصادر 450 كيس مواد محظورة

المصدر: سميّة الحمادي - خورفكان

صادرت بلدية مدينة خورفكان 450 كيساً تحوي مواد محظورة جاهزة للبيع والترويج، وحررت البلدية المخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة وتحويل المخالفين إلى الجهات المختصة.

وأفادت مدير بلدية مدينة خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، بأن قسم العمليات والتفتيش البلدي في البلدية نفذ حملة مداهمة منزل ومعمل لبيع وترويج مواد محظورة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية قسم البحث الجنائي. وأضافت أنه تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه المخالفين، وذلك بعد ورود بلاغ بقيام بعض الأفراد يحاولون ترويج المواد المحظورة، فتم تقنين الإجراءات واتخاذ كل التدابير اللازمة ومداهمة الموقعين.