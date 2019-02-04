«صحة دبي» تضبط 15 شخصاً مارسوا الطب دون ترخيص

المصدر: وجيه السباعي - دبي

خالفت هيئة الصحة في دبي 14 شخصاً مارسوا مهنة الطب من دون ترخيص العام الماضي، فضلاً عن تحرير مخالفات لـ51 منشأة ومهنياً لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عن الهيئة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، لـ«الإمارات اليوم»: «إن العام الماضي شهد تراجعاً في أعداد المخالفات المحررة للمنشآت الصحية والمهنيين، مقارنة بعام 2017، بسبب جهود الهيئة في التصدي لها، ما دفع المنشآت والعاملين بها إلى الالتزام بالمعايير التنظيمية لهيئة الصحة»، لافتاً إلى أن «مفتشي الهيئة نفذوا 4815 زيارة تفتيشية العام الماضي، حرروا خلالها 213 مخالفة».