سحب مستحضر دوائي مخالف للمواصفات

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق المستحضر الدوائي «Jusprin 81mg Tablet» من إنتاج شركة «Julphar» بسبب عدم مطابقته المواصفات، وذلك وفق تعميم أصدره الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أمين حسين الأميري.

وبحسب التعميم، أكدت الوزارة سحب وتعليق تسجيل الدواء بعدما اتضح عدم مطابقته للمواصفات، وعدم التزام الشركة المصنعة بتطبيق القواعد الإرشادية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب القرار، فإن المنتج مسجل في إدارة الدواء في الوزارة، إلا أن الوزارة علقته وطالبت المورد بسحبه من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، كما طالبت ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدامه، والصيدليات بوقف صرفه حالاً وإعادة مخزونها منه إلى المورد.

ودعت مستخدمي الدواء للتواصل معها في حال حدوث آثار جانبية ناجمة عنه، لاتخاذ اللازم بشأنه.