جامعة عجمان ترصد 20 مليون درهم سنوياً لمساعدة الطلبة

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكد مدير جامعة عجمان، الدكتور كريم الصغير، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجامعة وضعت ضمن أولوياتها واستراتيجياتها وخططها السنوية مساعدة الطلبة الجدد والمتعسرين مادياً من الخريجين، عبر تقديم منح وخصومات دراسية مختلفة لهم، بالإضافة إلى منح بنسب متفاوتة لأصحاب الهمم ومواطني دولة الإمارات، إذ تصل كلفة المنح والمساعدات السنوية إلى 20 مليون درهم، مشيراً إلى مشروعات الجامعة الجديدة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستدامة لتحسين جودة التعليم.

وبين أن هذه المساعدات جاءت انطلاقاً من الدور المتميز الذي تلعبه الجامعة في مجال المسؤولية المجتمعية، وبهدف دعم طلبة الجامعة المعسرين، وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي، لافتاً إلى أن الجامعة تضم 7000 طالب، 70% منهم تشملهم المساعدات المالية والمنح الدراسية بشكل سنوي، مشيراً إلى أن الجامعة أطلقت في عام 2013 صندوق «ثامر سلمان للتكافل التعليمي»، واستطاع الصندوق أن يقدم المساعدة لأكثر من 621 طالباً، وبإجمالي مبلغ تجاوز ستة ملايين و500 ألف درهم خلال العامين الماضيين.

ولفت أن هناك العديد من الطلبة الخريجين المتعسرين مادياً، الذين لا يستطيعون استخراج شهاداتهم العلمية لعدم سداد المستحقات المترتبة عليهم، إذ قامت الجامعة في هذا الصدد بإنشاء صندوق لمساعدتهم. من جانب آخر، أشار الصغير إلى أن الجامعة، وبالتزامن مع «عام زايد»، أطلقت عيادة متنقلة لطب الأسنان، عالجت أكثر من 500 فرد من مختلف الفئات المجتمعية، حيث يقدم أطباء وطلَبة كلية طب الاسنان بالجامعة خدمات مجانية في معالجة الأسنان.

وأوضح مدير الجامعة أن إدارة الجامعة بدأت بتطبيق الذكاء الاصطناعي على مختلف التخصصات والكليات البالغ عددها تسعاً، خصوصاً كلية الطب، وتقوم حالياً بتطبيق التدريس الذكي في جميع الفصول الدراسية والمناهج الدراسية عبر تحويلها إلى رقمية، مشيراً إلى أن نسبة التحول في قاعات التدريس وصلت إلى 20%، وسيتم الوصول إلى 100%، خلال العامين المقبلين.