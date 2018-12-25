ملف طبي موحَّد لطلبة مدارس أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) حصولها على المركز الثاني، لأفضل الأنظمة المشاركة في المؤتمر العالمي للتميز والابتكار، عن ممارساتها في دعم الابتكار كأسلوب عمل، وحلول «الخدمات العلاجية الخارجية» (إحدى منشآتها)، ضمن أفضل 10 ممارسات خلال الدورة السادسة من المسابقة العالمية لأفضل الممارسات 2018، عن مشروع الملف الطبي الموحد لطلبة المدارس الحكومية في أبوظبي.

وأوضحت «صحة» أن مشروع الملف الطبي الموحد، لطلبة المدارس الحكومية في أبوظبي، يوفر لكل طالب ملفاً طبياً شاملاً وموحداً لجميع معلوماته الصحية، سواءً في المدرسة أو في المستشفيات أو المراكز الصحية الحكومية. ويتيح للطاقم التمريضي في المدرسة الاطلاع على التاريخ الصحي للطالب والحساسيات التي قد يعانيها، والأدوية التي يتناولها. كما أصبح بإمكان الطبيب المعالج - في أيٍّ من منشآت «صحة» - الاطلاع على تفاصيل التطعيمات والعلاجات، التي يتم تقديمها للطالب في عيادة المدرسة، كما أصبح الممرض قادراً على تحويل الطالب الذي يحتاج إلى عناية طبية متقدمة إلى المراكز الصحية، كلما استدعت الحاجة ذلك، عن طريق النظام الإلكتروني. وهو يستطيع متابعة التحويل، ومعرفة ما إذا زار الطالب الطبيب أم لا، وتحديث معلومات الطالب والخطة التمريضية، بناءً على توصيات الطبيب.

وأشارت «صحة» إلى أن الملف الإلكتروني أسهم - بشكل كبير - في معرفة الأمراض المزمنة للطلبة في المدارس الحكومية، والتعامل مع هذه الحالات كما يجب، بجانب الإسهام في التغلب على صعوبة التواصل مع الأهل في ما يتعلق بصحة أبنائهم. واكتشاف حالات الأمراض المعدية عند حدوثها، وتمكين الممرض من متابعة المخالطين، والسيطرة على الأمراض المعدية من الانتشار في حينها.

ولفتت «صحة» إلى أن المشروع تضمن لوحة تحكم تظهر جميع البيانات التشغيلية المتعلقة بعيادات الصحة المدرسية، مثل نتائج الفحص الشامل للطلبة والفحوص السنوية، والتطعيمات المقدمة وخدمات الإسعافات الأولية والتحويلات بشكل مباشر، ما يتيح متابعة سير العمل في العيادات واتخاذ القرارات السليمة، في ما يتعلق بصحة الطلبة وسلامة المجتمع المدرسي.

وشهدت أعمال المؤتمر حضوراً متميزاً تفاعل مع مختلف أعمال المؤتمر، حيث شارك أكثر من 20 متحدثاً خبيراً ومعنياً بمجال الامتياز والجودة، وقُدم ما يزيد على 70 تجربة متميزة من شركات عالمية متخصصة حائزة جوائز عالمية في الجودة والتميز المؤسسي.