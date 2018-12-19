«الصحة» تعزز المخزون الدوائي الاستراتيجي في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية مع شركة للصناعات الدوائية، بشأن توفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي في حالات الطوارئ، تتضمن أصنافاً دوائية عدة، لاستخدامها في حالة الطوارئ، بهدف تعزيز الأمن الصحي الدوائي للدولة، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2015، وهو إجراء حيوي تتخذه معظم الدول وحتى المصنعة للدواء.

وتضمنت قوائم الأدوية المدرجة في الاتفاقية أصنافاً دوائية عدة، لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي، وبعض أدوية مسكنات الألم.

وقال مدير إدارة ومركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور عبدالكريم عبدالله الزرعوني، إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي، وتعزيز الخطط الاستباقية والاستجابة السريعة للطوارئ، من خلال توفير المخزون الدوائي الاستراتيجي، الذي يغطي الاحتياجات الطبية لمدة ستة أشهر من الأدوية الجاهزة للاستخدام، ويتم تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية.

ويتم بموجب الاتفاقية توفير مخزون طبي استراتيجي من الأدوية والمواد المتفق عليها، في مستودعات تتبع شروط التخزين المعتمدة، وفقاً للقواعد والمعايير التي تضمن سلامتها واستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بالوزارة.