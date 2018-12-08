حقنة مبتكرة لعلاج الكوليسترول في مستشفى راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد استشاري أمراض القلب والقسطرة، المدير التنفيذي لمستشفى راشد في دبي، رئيس مؤتمر القلب العالمي، الدكتور فهد باصليب، بأن المستشفى أدخلت، أخيراً، علاجاً جديداً مبتكراً لعلاج الكوليسترول، عبارة عن حقنة تعطى للمريض كل شهر، بعد أن كان يحتاج المريض إليها كل أسبوعين، مشيراً إلى أن نسبة الوفيات بين الداخلين الى قسم أمراض القلب والقسطرة بمستشفى راشد 1.5%، وهي نسبة تعتبر قليلة، وقال إن أطباء المستشفى نجحوا، أخيراً، في إجراء عملية تبديل صمام للقلب بالقسطرة لمريض عمره 95 عاماً.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر العالمي لأمراض القلب والأوعية الدموية، الذي يختتم فعالياته اليوم في المركز التجاري العالمي بدبي، إلى أن نسبة نجاح عمليات القسطرة في القسم تصل الى 99%، 80% منها قسطرة علاجية، و20% منها تشخيصية، مؤكداً توافر أحدث الأدوية العلاجية والأجهزة والبرمجيات الحديثة في قسم القلب بالمستشفى، من بينها أدوية تُعد آخر ما توصل إليه الطب في علاج الكوليسترول عالمياً، وهي عبارة عن حقنة تُؤخذ كل شهر، بعد أن كان الجيل السابق من هذا النوع من الحقن يُؤخذ كل أسبوعين فقط.

وشدّد على ضرورة سرعة تقديم العلاج لمرضى الجلطات القلبية وأخذ الأدوية، باعتبارها خط الدفاع الأول لإنقاذ المريض، مشيراً إلى وجود سجل علمي لمرض الرجفان الأذيني على مستوى دول الخليج، وسجل آخر لقصور عضلات القلب، اعتماداً على دراسات أجريت على حالات مرضية خلال السنوات الماضية، وستُنشر نتائج هذه الأبحاث قريباً.

وذكر باصليب أن نتائج الدراسات التي أجريت بمشاركة أطباء إماراتيين وأوروبيين وكنديين، حول علاج قصور عضلات القلب والرجفان الأذيني وارتفاع الكوليسترول، ستظهر بعد عامين.