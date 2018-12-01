«صحة دبي» تقدم رعاية منزلية إلى 1372 مريضاً

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها بدأت، أخيراً، تطبيق مبادرة الرعاية الصحية المنزلية، وتقدم خدماتها حالياً إلى 1372 مريضاً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وفق المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، الدكتورة منال تريم، التي أكدت أن الخدمة تعتمد على الربط الذكي بين الطبيب والمريض، والملف الطبي الإلكتروني الشامل «سلامة»، ومغطاة بالتأمين الصحي. وأوضحت تريم، لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة تعتمد على تقديم الخدمة الطبية والتمريضية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل، وغير القادرين على الذهاب إلى المستشفيات، إذ يتوجه فريق طبي لتقديم الخدمة في منزل المريض بدل نقله إلى المستشفى، ويتم إدخال معلوماته الصحية في نظام «سلامة» الصحي مباشرة.

وأضافت: في حال تطلب الأمر تواصل الفريق الطبي مع طبيب مختص، يتم ذلك عبر القنوات الذكية التي توفرها الهيئة، بشكل مباشر، لأخذ الرأي أو الاستشارة حول الحالة الصحية للمريض في الوقت نفسه، بعدما كان الأمر يتطلب سابقاً أخذ موعد، ونقل المريض إلى المستشفى عن طريق الإسعاف، ويستغرق وقتاً طويلاً في عملية العلاج. ويهدف النظام الجديد إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى في وقت قياسي، وحماية المريض من أي مضاعفات قد تنتج عن التأخر في حصوله على العلاج، إضافة إلى توثيق حالته بدقة.

وأكدت تريم دراسة الوضع الاجتماعي للمريض، من خلال فريق مختص، قبل الموافقة على تقديم الخدمة منزلياً، للتأكد من أن منزله مؤهل لتقديم الخدمة، فضلاً عن استعداد ذويه لتقبل خدمته في المنزل. وذكرت أن الخدمة تقدم للمواطنين والمقيمين في دبي، وتغطي الإمارة بالكامل، من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت تريم إلى أن متوسط عدد الزيارات المنزلية أسبوعياً يبلغ 44 زيارة للأطباء، و154 لطاقم التمريض، مؤكدة إخضاع الكادر الطبي والتمريضي لبرامج تدريبية مكثفة على استخدام حقيبة الرعاية المنزلية الذكية وتقنية التطبيب عن بعد، إذ تم تدريب 104 كوادر، بينهم 49 طبيباً، و55 ممرضة على التطبيب عن بعد.

وتشمل التجهيزات الطبية أجهزة لرسم القلب الكهربائي، ومراقبة ضغط الدم، والغلوكوز في الدم، وسماعة لاسلكية، وقياس درجة الحرارة، وتقنيات أخرى.

التسجيل في الخدمة

يتم التسجيل في خدمة الرعاية الصحية المنزلية، إما عن طريق تواصل المريض مع الرقم الخاص بخدمة العملاء في الهيئة، أو من خلال تحويل من الطبيب المختص، في حال رأى صعوبة انتقال المريض إلى المستشفى، فيما ستتوافر إمكانية الاشتراك في الخدمة قريباً عبر الموقع الإلكتروني.