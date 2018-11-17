مؤتمر «حمدان الطبية» يبحث أمراض الروماتيزم وجراحة العظام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بأن جلسات مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية الذي سيقام يومي 13 و14 من ديسمبر المقبل، ستناقش الاضطرابات العضلية الهيكلية، وأمراض الروماتيزم، وجراحة العظام.

وقال المدير التنفيذي بالجائزة، عبدالله بن سوقات، إن «المؤتمر يعقد بالتزامن مع حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة العاشرة من الجائزة، والذي سيقام يوم 12 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة صحة دبي».

وتابع أنه تم تخصيص اليوم الأول من المؤتمر لورش العمل الطبية المتخصصة، بينما تم تخصيص اليوم الثاني للمحاضرات العلمية التي وضعت لتكون ذات فائدة علمية كبيرة لجميع الحضور، وستناقش كيف أسهمت التطورات الحديثة في مجال البحوث في تحسين الرعاية السريرية للمرضى.

وأشار إلى أن هناك فرصة لجميع الباحثين، بمن في ذلك طلاب الطب والمتدربون والمقيمون من المنطقة والخارج، لتقديم ملخصاتهم وسيتم تقييمها، وسيكون هناك جائزة لأفضل ملخص.

وتضم اللجنة العلمية للمؤتمر عدداً من الاطباء البارزين، منهم المدير الطبي ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في مستشفى دبي، الدكتور جمال الصالح، واستشاري جراحة عظام في مستشفى ميديكلينيك سيتي دبي، الدكتور سعيد آل ثاني، واستشاري أمراض الروماتيزم في مستشفى البراحة، الدكتورة سعاد الحناوي، واستشاري جراحة عظام، الدكتور عيسى الحمراني.