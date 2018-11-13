حمدان بن راشد يعتمد أسماء الفائزين بالدورة العاشرة لـ «حمدان الطبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي جائزة حمدان الطبية، أسماء 16 فائزاً بجوائز الدورة العاشرة لجائزة حمدان الطبية 2017-2018، التي تتخذ من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي موضوعاً رئيساً لها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر زعبيل، مساء أول من أمس، وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، عبدالرحمن بن محمد العويس، ومدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، وعضو مجلس أمناء الجائزة، الدكتور أحمد الهاشمي، وعضو مجلس أمناء الجائزة، بطي سعيد الكندي، والمدير التنفيذي بالجائزة، عبدالله بن سوقات.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على ملف الفائزين بالجوائز العالمية، وجوائز العالم العربي، وجوائز دولة الإمارات، حيث أشاد بالشفافية والحيادية في اختيارهم، والتي تعد نتاجاً لجهود كبيرة بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين.

كما اطلع سموه على سير العمل في الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفائزين، يوم 12 ديسمبر المقبل، الذي سيقام بالتزامن مع تنظيم مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، خلال الفترة من 13 وحتي 14 من الشهر ذاته.

وتوجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر لعضو مجلس الأمناء سابقاً، الدكتور علي راشد النعيمي، على إسهاماته الفعالة في الارتقاء بأنشطة الجائزة، طيلة فترة وجوده كعضو مجلس أمناء بالجائزة.

من جانبه، توجه العويس، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه السخي والمتواصل للقطاعين الصحي والطبي، مثمنين الدور المهم الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال إن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين سيكون ضمن فعاليات المؤتمر الصحافي، الذي ستنظمه الجائزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز يصل إلى مليونين و800 ألف درهم.

يذكر أن الجوائز العالمية تشتمل على ثلاث جوائز، هي: جائزة حمدان العالمية الكبرى وموضوعها في الدورة الحالية أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، إلى جانب جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية.

أما جوائز العالم العربي، فتضم جائزة حمدان لأفضل كلية أو معهد أو مركز طبي في العالم العربي، وجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي. فيما تشتمل جوائز دولة الإمارات على جائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي بالإمارات، وجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة، وجائزة حمدان لأفضل بحث نشر في مجلة العلوم الطبية.