«الصحة» تبتكر نظاماً إلكترونياً اختيارياً لأدوية المسافرين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاماً إلكترونياً اختيارياً من خلال موقعها الإلكتروني، يختص بتسهيل جلب الأدوية المراقبة والمؤثرات العقلية فقط للمسافرين القادمين إلى الدولة، وذلك بصفة اختيارية، بهدف تسهيل الأمر على المسافرين، وتفادياً للانتظار في مطارات الدولة عند الوصول.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن نظام الإخطار عن أدوية المسافرين يطبق في معظم دول العالم المتقدمة. ولفت إلى أن «النظام، الذي يندرج في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بجودة المنظومة الصحية، مطبق في الدولة منذ أكثر من 20 عاماً، ولكن من خلال البريد الإلكتروني، أو عند وصول المسافر إلى أحد مطارات الدولة»، مضيفاً أن «التغيير الجديد هو التحول إلى النظام الإلكتروني، مع العلم بأن هذه الخدمة اختيارية، ويمكن للمسافر أن يجلب الأدوية والتقارير الطبية معه أثناء الوصول، وتقديمها للجمارك، دون استعمال النظام الإلكتروني».