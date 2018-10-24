346 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد «شلل الأطفال» منذ 2014

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي نُفذت بجمهورية باكستان الإسلامية، خلال الفترة من عام 2014 إلى نهاية سبتمبر 2018، حيث نجحت الحملة في إعطاء 346 مليوناً و803 آلاف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لأكثر من 57 مليون طفل باكستاني، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأشارت الإدارة إلى أن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، وتمثل ترجمة ميدانية لتوجيهات القيادة بتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة، والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال منها، وهي دليل على التزام الإمارات بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة، وتطوير برامج التنمية البشرية، والاهتمام بسلامة صحة الإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدّم، منذ عام 2011، مبلغ 167 مليون دولار أميركي إسهاماً في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتأتي إسهامات سموه في إطار النهج الإنساني للدولة، في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة، وتقديم المساعدات لها، ودعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

وقال مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عبدالله خليفة الغفلي، إن الحملة استطاعت منذ المرحلة الأولى، في عام 2014 وحتى المرحلة الرابعة بعام 2017، إعطاء 254 مليوناً و415 ألفاً و400 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لأكثر من 43 مليون طفل باكستاني، وبزيادة الجهد وتطوير الخطط، والعمل الميداني المكثف والمتواصل، والتعاون والشراكات الإنسانية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية، وزيادة نطاق التغطية الجغرافية في عام 2018، إذ نجحت الحملة، في إطار مرحلتها الخامسة هذا العام، في إعطاء 92 مليوناً و387 ألفاً و620 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، إذ تقدم الحملة شهرياً جرعات التطعيم لنحو 13 مليوناً و545 ألف طفل، وتشمل خطة برنامجها المستقبلي تنفيذ حملات إضافية خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وأوضح أن حملة الإمارات للتطعيم تعمل ميدانياً في 83 منطقة من المناطق الصعبة وعالية الخطورة بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية 25 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا، حصل الأطفال فيها على 166 مليوناً و4177 جرعة تطعيم، و13 منطقة بإقليم المناطق القبلية، حيث حصل الأطفال فيها على 33 مليوناً و545 ألفاً و783 جرعة تطعيم، و33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 50 مليوناً و262 ألفاً و121 جرعة تطعيم، و12 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 96 مليوناً و990 ألفاً و345 جرعة تطعيم.

«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات

عبّر مدير منظمة الصحة العالمية - مكتب باكستان، الدكتور نعمة سعيد عابد، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على إسهامها في الجهود العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال في باكستان. وأكد أن الإسهام السخي من دولة الإمارات، منذ عام 2014، أثر بشكل إيجابي لمصلحة جهود القضاء على فيروس شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية.

• الإمارات تلتزم بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة.