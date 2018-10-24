«الصحة»: 95% من الأدوية المتداولة على الإنترنت مغشوشة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع، إذ بدأت هذه الظاهرة تتنامي في دول العالم بشكل كبير، خصوصاً الترويج عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ بينت الإحصائيات الدولية، الصادرة من منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة على الإنترنت هي أدوية مزيفة ومغشوشة، بينما بلغ حجم تجارة الأدوية المزيفة 100 مليار دولار سنوياً.

وابتكرت الوزارة أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائية داخل الدولة، ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال، إذ أصدرت الوزارة، أمس، تعميماً بسحب عدد من الأصناف غير المسجلة من الطب التكميلي، بسبب التلوث الجرثومي، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

وقالت إن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بالوزارة، لكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية غير المسجلة التي تباع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة واحدة من شرائط اختبار غلوكوز الدم من شركة «Roche»، لأنها يمكن أن تعطي نتائج خاطئة (عالية أو منخفضة)، علماً بأن المنتج آمن ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأفادتنا الشركة المصنّعة بعدم دخول التشغيلة المتأثرة إلى الدولة، لكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة التحذير من استخدام التشغيلة المتأثرة.

وقالت نائب مدير إدارة الدواء في الوزارة، الدكتورة فاطمة مراد، إن التعميم الذي صدر عن الوزارة، تضمن الإشارة إلى أن أدوية الطب التكميلي - الذي تنتجه شركة (Eight and Company LLC)، وتباع عبر الموقع الإلكتروني (www.naturalief.com) - وُجدت ملوثة، وعليه بتعميم إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتعميم سحب منتجات هذه الشركة بسبب التلوث الجرثومي، علماً بأن هذه الأدوية تحمل ادعاءات طبية مختلفة، منها علاج الإجهاد، والتقوية الجنسية، وبناء العضلات، ونزلات البرد والإنفلونزا.