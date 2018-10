"الصحة" تسحب عدة أصناف دوائية وتحذر من استخدام تشغيلة من شرائط اختبار الجلوكوز

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب عدد من الاصناف الغير مسجلة من الطب التكميلي بسبب التلوث الجرثومي، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى. علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصاً على سلامة المرضى. ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية غير مسجلة التي تباع عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار جلوكوز الدم من شركة Roche لأنها قد تعطي نتائج خاطئة (عالية أو منخفضة)، علما بأن المنتج آمن ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وقد أفادتنا الشركة المصنعة بعدم دخول التشغيلة المتأثرة إلى الدولة ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة التحذير من استخدام التشغيلة المتأثرة.

وقالت الدكتورة فاطمة مراد نائب مدير إدارة الدواء في الوزارة أن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تضمن الإشارة إلى أن أدوية الطب التكميلي الذي تنتجه شركة Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology/King Bio والتي تباع عبر الموقع الإلكتروني وجدت ملوثة.

وعليه قامت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتعميم سحب منتجات هذه الشركة بسبب التلوث الجرثومي، علماً أن هذه الأدوية تحمل إدعاءات طبية مختلفة منها علاج الإجهاد، والتقوية الجنسية، وبناء العضلات، و نزلات البرد والانفلونزا.

فيما يلي قائمة بالمنتجات المسحوبة:

PRODUCT INDICATION LOT# Expirations

Rejuvenation Plus Energy ALL 10/18-11/21

Man Power Sexual Support ALL 10/18-1/22

Woman Power Sexual Support ALL 10/18-11/21

Diet Power Dieting ALL 10/18-4/22

Brain Power Focus ALL 10/18-1/22

MenoPower Menopause ALL 10/18-1/22

Bone Builder Bone health ALL 10/18-4/22

AllergEase Allergies ALL 10/18-5/22

Cold + Flu Relief Colds ALL 10/18-1/21

SleepEase Sleep Aid ALL 10/18-11/21

DigestivEase Stomach Aid ALL 10/18-8/21

TravelEase Jet Lag ALL 10/18-1/22

Party Relief Hangover ALL 10/18-6/22

Arnica Power Bruising ALL 10/18-7/22

Snore Soother Snoring ALL 10/18-1/22

Stress Relief Stress Aid ALL 10/18-4/22

PMS Support PMS ALL 10/18-7/21

Life Detoxer Lung Support ALL 10/18-8/21

ImmunoBooster Immune Aid ALL 10/18-11/21

Body Skin Tonic Dry Skin ALL 10/18-11/21

Acne Tonic Acne ALL 10/18-11/21

Body Balance Adrenal ALL 10/18-7/22

وفي حال وجود اي استفسار يرجى التواصل مع الوزارة على العناوين التالية؛ تلفون 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae

وأوضحت الدكتورة فاطمة مراد أن التحذير من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار الجلوكوز:Accu-Chek Performa Test Strips من انتاج شركة Roche Diabetes Care والوكيل المعتمد Pharmatrade علما بأن التشغيلة المتأثرة هي:

التشغيلة المتأثرة اسم المنتج

476597 Accu-Chek Performa 50 Strips Agencies BRK

وتؤكد الوزارة أن ظاهرة التسويق الالكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع حيث بدأت هذه الظاهرة تتنامي في دول العالم بشكل كبير، وبالاخص الترويج عبر الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي. حيث بينت الاحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن اكثر من 95% من الادوية المتداولة على الانترنت هي ادوية مزيفه ومغشوشة. بينما بلغ حجم تجارة الادوية المزيفة 100 مليار دولار سنويا.

وقد ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز اوبسالا لرصد الآثار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

حيث أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة. مع استمرار الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الأدوية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.