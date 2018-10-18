مريض سعودي يقف على قدميه مجدداً بعد عملية جراحية معقدة لاستبدال مفصل الركبة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

نجح قسم التدخل الجراحي في مستشفى رأس الخيمة بعلاج مريض سعودي، يبلغ من العمر 60 عاماً، ومساعدته على الوقوف والسير على قدميه خلال عدة أيام فقط، ما أعاد له الأمل مجدداً بعيش حياة خالية من الألم والانزعاج الذي عانى منه سابقاً.

وكان المواطن السعودي قد غادر بلاده لإجراء العمل الجراحي، حيث كان يعاني من آلام وتقوسات شديدة في ساقيه أدت إلى عجزه عن مدهما بشكل مستقيم طوال 12 عاماً. وقد تم تشخيص إصابته بالتهاب مفصلي حاد في ركبتيه، وهو مرض شائع في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط عموماً.

وبالرغم من التدخل الطبي، استمرت حالة المريض الصحية بالتدهور، وأصبحت حركته في النهاية مقتصرة على بضع خطوات وبمساعدة العكاز في كل مرة يحاول فيها المشي.

وتواصل المريض بطبيب متخصص بتصميم وزراعة مفاصل الركبة في مستشفى رأس الخيمة لاستخدامها في العلاجات الجراحية لالتهاب المفاصل الحاد. وبعد خضوعه لعمليتين جراحيتين متعاقبتين في ركبتيه، بدأ المريض مرحلة إعادة التأهيل في نفس اليوم وانتقل بسرعة من الاعتماد على جهاز المشي إلى السير على قدميه بمساعدة عكاز. وعاد إلى بلاده بعد مرور أسبوعين فقط من العملية الجراحية، وهو يواصل العمل حالياً في مهنته كمهندس.

و قال الدكتور المُعالج "تترافق أي حالة نموذجية من ’الالتهاب الحاد لمفاصل الركبتين‘بحدوث تشوهات قوسية أو الإصابة بمرض ’الساقين المقوستين‘؛ وكان المريض يعاني من عجز وآلام حادة، مع قدرة محدودة للغاية في الحركة لأنه لم يتمكن من الركوع ولا القرفصاء، أو حتى المشي لمسافة طويلة. كما كانت قدرته على مدّ ساقيه على طولهما محدودة للغاية، مما جعله يمشي بركبتين مثنيتين للغاية، في حين ينبغي أن تمتد الركبة بشكل كامل ليتمكن الشخص من الوقوف مستقيماً في الأحوال الطبيعية. ولم يكن قادراً على الانحناء إلا بزاوية 90 درجة تقريباً، بينما يتطلب القيام بالأنشطة الاعتيادية - مثل الجلوس أو الصلاة - الانحناء بزوايا تتراوح بين 135-150 درجة".

وأضاف الدكتور "أجرينا عمليتين جراحيتين معقدتين وناجحتين لمدّ وزراعة مفصلي الركبتين في مكانهما الصحيح. وتمثّل هدفنا في تعزيز وظيفة الركبتين والقدرة على مد الساقين بشكل كامل وثنيهما بشكل طبيعي، مما اضطرنا لتجريف المفصل. وقمنا خلال العملية الجراحية بتغطية نهايتي عظام الركبتين بأسطح جديدة على نحو يشابه ما يفعله طبيب الأسنان عند ’تلبيس‘ الأسنان المنخورة، وهذا من شأنه إتاحة قدر أكبر من سهولة الحركة وتخفيف الألم. وبشكل عام، استغرق التدخل الجراحي الفعلي أكثر من ساعة لكل ركبة".