«الصحة» تسحب دواء «ديالون» لعلاج السكري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مديري المناطق الطبية، ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة، ومساعدي الصيادلة، ومديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات للمستحضر الطبي (Dialon 500mg F.C. Tablet) للشركة المصنعة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، والمستخدم لعلاج مرض السكري، والذي يحتوي على المادة الفعالة (Metformin HCL)، لفشله في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي.

واكتشف مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع فشل المنتج خلال جولة تفتيشية على مصنع «جلفار»، وتلقت الوزارة تقريراً آخر من هيئة الغذاء والدواء السعودية، تشير إلى فشل هذا المنتج، وللسبب نفسه.

وأشار الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، الدكتور أمين حسين الأميري، إلى أن إصدار تعميم السحب جاء بعـد الاطلاع على القانون الاتحـادي رقـم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010، بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية، وبناء على ما ورد في تقرير مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبعد الاطلاع والتحقق من الأدلة، فقد تقرر سحب جميع التشغيلات للمستحضر والمستخدم لعلاج مرض السكري، علماً أنه مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضح أن التعميم يتضمن الطلب من المورد سحب جميع التشغيلات للمنتج من القطاعين الصحي العام والخاص، ومن جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج، إن وجد لديهم.

وطالبت الوزارة جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتج وإعادته إلى المورد.

• تعميم طلب من المورد سحب جميع تشغيلات المنتج من القطاعين الصحي العام والخاص.