«الصحة» تنظّم علاج «إدمان النيكوتين»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة حول علاج إدمان النيكوتين، بالتعاون مع مركز الملك حسين لعلاج السرطان في الأردن، بحضور مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية، الدكتورة عائشة سهيل، ومديرة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، الدكتورة وداد الميدور.

وتأتي الورشة ضمن الخطة التشغيلية لبرنامج مكافحة التبغ، لتعزيز الخدمات من خلال التدريب المستمر، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال.

ودعت سهيل المتدربين إلى بذل مزيد من الجهد في تقديم الخدمات، وتدريب زملائهم في مراكز الرعاية لتعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين، الذي يعد من أفضل الممارسات وأقلها كلفة في خفض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك الإصابة بالسرطان واعتلالات الجهاز التنفسي، وخفض الوفيات، جراء مضاعفات تلك الأمراض غير السارية.

وتزوّد الورشة منتسبيها بشهادة «معالج من إدمان النيكوتين»، معتمدة من المجلس الأميركي لبرامج التدريب على معالجة التبغ.

يذكر أن خدمات الإقلاع عن التدخين تقدم في 14 مركزاً صحياً تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما بدأت الخدمة في مستشفى القاسمي بالشارقة منذ عام.

وتصل نسبة الإقلاع عن التدخين في المراكز بين المراجعين إلى 20%، وهي تعد من أفضل النسب، حيث تراوح النسب العالمية بين 20 و35%، فيما تخطط الوزارة للتوسع في خدمات الإقلاع عن التدخين في كل من المراكز والمستشفيات، من خلال تدريب العاملين الصحيين، وكذلك إنشاء عيادات جديدة.