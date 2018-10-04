«الصحة» توقّع مذكرتي تفاهم لتوفير الدواء مجاناً لمصابين بالسرطان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرتي تفاهم مع شركتي استرازينيكا الدوائية وباير الشرق الأوسط، بهدف توفير الأدوية مجاناً لمدة عام كامل، لعدد من مرضى سرطان الثدي وسرطان المبايض وسرطان الرئة، التي يتم علاجها بأدوية شركة استرازينيكا، ولعدد من مرضى انحلال البقعة الصفراء وضعف البصر، وسرطان خلايا الكبد، وسرطان الغدة الدرقية المتباين، وسرطان الكلى المتقّدم، الذي يعالج بأدوية شركة باير.

وقّع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة في دبي، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص - ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع - الدكتور أمين حسين الأميري، والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة استرازينيكا، سامر الحلاق، ومدير إدارة باير الشرق الأوسط، هينريك وولف.

وأكد الأميري أهمية توقيع المذكرتين ضمن مبادرات «عام زايد» تخليداً لإرثه الطيب والخير، من خلال تأمين العلاجات مجاناً لذوي الدخل المحدود، مع الشركتين استرازينيكا وباير. وقال: «يسعدنا تفعيل برامج دعم المرضى الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج، بما يتماشى مع سياسة الوزارة وحرصها على توفير العلاجات المناسبة للمرضى ضمن رؤية الدولة 2021 التي تهدف إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية».

وتمكن المبادرة المرضى من الحصول على أدوية خاصة بالشركتين، فيما يعتمد عدد العبوات على إمكانات المريض المالية، بهدف تحسين التزام المرضى بالعلاج.

وأشار الأميري إلى أن شركة أكسيوس للتثقيف الصحي هي المسؤولة عن التنسيق مع الجمعيات الخيرية والجمعيات غير الحكومية، والتنسيق مع شركاء البرنامج كأطباء مرخصين وصيدليات ووكيل الدواء المدعوم بالبرنامج لضمان سهولة سير عمل البرنامج، إضافة إلى إدارة رحلة البرنامج للمريض المؤهل، والتواصل الدوري مع المريض لضمان وصول العلاج حسب الخطة العلاجية لدعم المريض.