«صحة دبي» تطلق الدورة الثانية من «رواد الصحة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة في دبي، أمس، الدورة الثانية من برنامجها التدريبي الطموح «رواد الصحة»، الذي يستهدف إعداد قيادات مواطنة لإدارة دفة التطوير والمشاركة في التخطيط ورسم السياسات في مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

وجاءت الدورة الثانية من البرنامج بعد النجاح اللافت الذي حققته الهيئة في الدورة الأولى، التي نفذتها بالتعاون المثمر مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التي كانت بداية مهمة لإعداد مجموعة من القيادات الشابة التي تولت بالفعل زمام ومسؤوليات عدد من القطاعات التنفيذية في الهيكل الجديد للهيئة.

وأكد المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، أن برامج الإعداد والتدريب والتنمية المهنية، التي يتم تنفيذها في جميع المستويات الوظيفية والتخصصات، تمثل أولوية قصوى في أجندة التطوير، وهي الجزء الأصيل من سياسة تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة التي تتبناها «صحة دبي»، فضلاً عن كونها المنطلق الأساسي لتمكين العنصر المواطن من أدوات المستقبل وتقنياته وعلومه الإدارية والمتخصصة الحديثة. ولفت إلى أن الهيئة صممت «برنامج رواد الصحة» وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، وبعيداً عن الأشكال المألوفة للتدريب والتنمية المهنية، وبعيداً أيضاً عن النظريات غير الواقعية والأساليب النمطية.

وقال إن القدرة على استيعاب التغيير ومواكبة التطوير، والاستجابة لمتطلبات المرحلة والمستقبل، تعدان من المبادئ الرئيسة لمواصلة أي موظف لمهامه ومسؤولياته في جميع المؤسسات الناجحة، معرباً عن ثقة الهيئة وتقديرها لكوادرها البشرية المواطنة، وما تتسم به من شغف ودافعية نحو التنمية الذاتية والتطور، إلى جانب تفاعلها بكل إيجابية مع خطط التدريب وبرامجه المتقدمة.

تم تصميم «رواد الصحة» وفق أعلى المعايير المعمول بها عالمياً، وبعيداً عن الأشكال المألوفة للتدريب والتنمية المهنية.