افتتاح 18 عيادة جديدة لمكافحة الأمراض غير السارية في الدولة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن افتتاح 18 عيادة جديدة لمكافحة الأمراض غير السارية خلال العام الجاري، لتضاف إلى 22 عيادة افتتحتها خلال العام الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي 40 عيادة، وفق وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، الدكتور حسين الرند، الذي أكد أن الوزارة تهدف من وراء هذه العيادات إلى خفض نسبة الوفاة المبكرة، ومخاطر الإصابة بالأمراض غير السارية.

وأضاف الرند، في تصريحات صحافية، أن هذه العيادات توفر خدمات متكاملة للوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعلاجها، ومنها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وذلك بشكل دوري ودقيق، من خلال تطبيق أفضل الأدلة العلمية، وتستهدف العيادات المرضى من الجنسين بعمر 18 سنة فأكثر.

وأوضح أن الأمراض غير السارية تشخص من قبل طبيب الأسرة أو الطبيب العام، ويتم تحويل الحالات بعد التشخيص إلى عيادات الأمراض غير السارية للمتابعة الدقيقة، مضيفاً أن الوزارة افتتحت عيادات للأمراض غير السارية في دبي، في ثلاثة مراكز صحية، هي الراشدية، والمحيصنة، والاتحاد، وفي الشارقة في مراكز القرائن، والرقة، وتوجد في عجمان عيادة في مركز مشيرف الصحي، وفي أم القيوين في مراكز الخزان، وفلج المعلا، والسلمة، وفي رأس الخيمة توجد عيادة في مراكز رأس الخيمة، والمعمورة، والجزيرة، وفي الفجيرة في مراكز البدية، والخليبية، ومريشيد، والمدينة، والقرية، ومربح، وقدفع، وضدنا، والحلاء، والطويين.

ولفت الرند إلى تنظيم الوزارة ورش عمل تدريبية في تلك العيادات، للسيطرة بشكل أفضل على الأمراض غير السارية، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة تلك الأمراض تضم مجموعة أهداف ومحاور وأنشطة، للحد من أسباب الخطر والمحددات ذات الصلة بها، كما تعمل الوزارة على وضع وتنفيذ خطة مسندة بالبيانات لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير السارية والسيطرة عليها، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، واستحداث برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال رعاية ومكافحة الأمراض غير السارية لكل العاملين الصحيين وبشكل دوري.

وأكد أن الوزارة تعمل على عدد من المشروعات، بهدف خفض الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسكري بين البالغين (العمر 30 - 70 سنة) بنسبة 25% بحلول عام 2025.

وحدد تقرير منظمة الصحة العالمية أربع فئات رئيسة للأمراض غير السارية، هي أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والسكتات، والأمراض التنفسية غير المعدية، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو، وأمراض السرطان، والسكري، وتشترك كل هذه الأمراض في أربعة عوامل رئيسة، هي استخدام التبغ، وتعاطي الكحوليات، وقلة ممارسة النشاط البدني، وتناول الأطعمة غير الصحية، وعادة ما تتكون هذه السلوكيات غير الصحية والقابلة للتعديل في مرحلة الطفولة أو بداية الشباب.

وفي دولة الإمارات، تعد الأمراض غير السارية السبب الرئيس للوفاة، حيث تسببت في 65٪ من مجموع الوفيات.