«عبدالله عمران» يبدأ استقبال المرضى والمراجعين الأحد المقبل

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق التشغيل الكلي لمستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة، في إمارة رأس الخيمة، الأحد المقبل، وفق أعلى المعايير العالمية، بعد إنهاء مرحلة التشغيل الجزئي بنجاح، وإتمام نقل كوادر وخدمات أقسام النساء والولادة من مستشفى صقر الحكومي إليه.

وسيستقبل المستشفى المرضى والمراجعين والحالات المحولة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مجال أمراض النساء والولادة، ما يسهم في خفض أوقات الانتظار وازدحام المراجعين.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، أن التشغيل الكلي للمستشفى، الذي استكمل ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة ومشروعاتها المتواصلة لتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية، لتواكب متطلبات مؤشر الصحة ضمن الأجندة الوطنية 2021، وتوفير نظام صحي بمعايير عالمية، على ضوء مؤشرات وطنية ومعايير أداء، نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح السركال أن «المستشفى سيقدم خدمات طب النساء والولادة الأساسية والتخصصية وخدمات حديثي الولادة، والخدمات التخصصية المتقدمة، مثل جراحات النساء وعلاج العقم وطب الأجنة وخدمات حديثي الولادة»، منوهاً بالجهود التي بذلتها الوزارة لتجهيز المستشفى بالكوادر الطبية والتمريضية اللازمة، وتطبيق أعلى معايير المباني الخضراء، ومتطلبات الاعتماد الدولي في الأعمال الإنشائية والتشغيلية، إضافة إلى التزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف أنه ثاني مستشفى تخصصي للنساء والولادة تابع للوزارة، بعد مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ضمن شبكة مرافقها الصحية التي تغطي ست إمارات في الدولة.

وأفاد مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، الدكتور عبدالله النعيمي، بأن مستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة يقدم خدمات الولادة وأمراض النساء وعناية الأطفال الخدّج. وهو يتكون من طابقين، يشمل الأرضي العيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والصيدلية والأشعة والأقسام ما بعد الولادة.

ويحوي الطابق الأول قسم الولادة والعمليات والعناية المركزة والمختبر وقسم النساء والحوامل والإدارة، بينما يضم الطابق الثاني قسم «الأطفال الخدّج».

وذكر مدير المستشفى، محمد راشد الشحي، أن الطاقة الاستيعابية تبلغ 90 سريراً، منها 66 سرير مريض، وأربعة أسرّة عناية مركزة، و20 سريراً للأطفال الخدج، وستنطلق مرحلة التشغيل الكلي للمستشفى بدءاً من الأحد المقبل، لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة وفق المعايير العالمية.

- نقل الخدمات والكوادر الطبية من قسم النساء في مستشفى صقر إلى مستشفى عبدالله عمران.

- مستشفى عبدالله عمران يقدم خدمات الولادة وأمراض النساء والعناية بالأطفال الخدّج.