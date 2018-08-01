"صحة أبوظبي" تعيد تصنيف أقسام الطوارئ في مستشفيات الإمارة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي معياراً جديداً خاصاً بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة الحكومية والخاصة في الإمارة، حيث سيتم بموجب المعيار إعادة تعريف وتصنيف أقسام الطوارئ السابقة إلى قسمين هما فئة قسم الطوارئ وفئة مركز الرعاية العاجلة، وتحديد متطلبات ومواصفات خدمات رعاية الطوارئ التي يتوجب على جميع المستشفيات العامة الحكومية والخاصة الالتزام بها عند تقديم الرعاية الطبية الطارئة عالية الجودة في الإمارة.

ويأتي إطلاق المعيار الجديد تماشياً مع جهودها الرامية إلى الارتقاء بتجربة المرضى وتحسين وصولهم إلى خدمات رعاية الطوارئ بشكل ملائم لاحتياجاتهم الخاصة وفق معايير الجودة والسلامة.

وقال مدير دائرة الاستثمارات والقدرات الاستيعابية بالإنابة نيل كلارك "يجسد المعيار الجديد التزام دائرة الصحة - أبوظبي الراسخ بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في الإمارة وحرصها على الارتقاء بتجربة المرضى تحقيقاً لرؤيتها ’أبوظبي مجتمع معافى‘، حيث سيسهم المعيار الجديد لأقسام الطوارئ في تعريف ودعم مرضانا للوصول إلى خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة ووفق أعلى المعايير العالمية في الإمارة".

وبموجب المعيار الجديد، فإنه يتم تصنيف قسم الطوارئ على أنه القسم الذي يقوم تزويد المرضى بأعلى مستوى من الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، ويدير هذه الأقسام أطباء مؤهلون في مجال رعاية الطوارئ ويساندهم في ذلك فريق شامل ومتكامل من الإخصائيين للإنعاش والجراحة والرعاية الحثيثة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.

أما فئة مركز الرعاية العاجلة، فهي الأقسام التي تقوم بتقديم خدمات التقييم المبدئي والعمل على استقرار الحالة ويوفر الإمكانات التشخيصية وتحويل المرضى إلى مستوى أعلى من الرعاية إذا استدعت الحاجة ذلك. وتكون خدمات هذه المراكز متوافرة على مدار الساعة ما لم يتم موافقة الدائرة على ساعات عمل أقل. وتوفر هذه المراكز العلاج للإصابات والأمراض البسيطة ويمكن الوصول إليها بشكل روتيني دون الحاجة لمواعيد.

وفيما يتعلق بكافة المستشفيات العامة الأخرى التي لا تلبي متطلبات فئة قسم الطوارئ، فسيتم ترخيصها كمراكز رعاية عاجلة.

وفي حال رغبت المستشفيات الجديدة أو القائمة بالحصول على ترخيص أقسام الطوارئ وكانت تستوفي المتطلبات المذكورة، فإنه يجب عليها طلب إدراج هذه الخدمة ضمن قائمة الخدمات السريرية المساندة في نظام ترخيص المنشآت الصحية، كما يتوجب عليها تعبئة نموذج إقرار شخصي بالامتثال وأن تجتاز تفتيش تدقيق الجودة.