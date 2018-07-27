20 مخالفة و74 إنذاراً لمنشآت غذائية في خورفكان خلال شهر

المصدر: سمية الحمادي ـ خورفكان

حرر قسم الصحة العامة في بلدية مدينة خورفكان 20 مخالفة صحية وغذائية لمنشآت غذائية، وأنذر 74 أخرى خلال الشهر الماضي.

وأشارت البلدية إلى أنه يتم التركيز في التفتيش على ثلاثة أنواع من المنشآت والمؤسسات الغذائية، هي: المطابخ الشعبية، والمطاعم، وما يوجد داخلها من عمليات التجهيز والتحضير والحفظ، إضافة إلى المحامص ومحال تجهيز وتقديم الحلويات.

وأوضحت أنه تمت زيارات تفتيشية على الكوادر الصحية في مناطق متفرقة من المدينة، وبلغ عدد الزيارات ما يقارب الـ668، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمواشي وسوق الخضار والفواكه والمقاصب والمطابخ الشعبية والمطاعم والكافيتريات ومنافذ البيع والصالونات الرجالية والنسائية كافة.

كما قامت البلدية برفد المقاصب بمعدات متطورة، ووفرت رافعات جديدة لذبح الأبقار، وبلغ عدد الذبائح في مقصب خورفكان 799 ذبيحة خلال الشهر الماضي.