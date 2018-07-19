حملة للتكفل بعلاج رضيع كفيف

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حملة خيرية جديدة، ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية، للتكفل بنفقات علاج طفل رضيع لم يتجاوز الأشهر السبعة يعاني عتامة في قرنية عينيه منذ ولادته، وبحاجة إلى عملية جراحية عاجلة.

وقالت نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، حنان محمد بن نصيف: «إن هذه الحملة تأتي ضمن حملة (مد العون)، إحدى مبادرات الهيئة في (عام زايد)، وفي إطار التعاون الإنساني القائم بين الهيئة ومؤسسة الجليلة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، أخيراً، بينهما».

وأوضحت أن «الحملة الخيرية تهدف إلى مساعدة الطفل على استعادة نعمة البصر، ومنحه الأمل بالحياة كبقية أقرانه، والتخفيف من معاناة أسرته التي لا تقوى على توفير تكاليف علاجها الباهظة».

وذكرت أن «الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية، لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير»، داعية كل شرائح المجتمع إلى دعم الحملة والتبرع بـ10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206 عبر «اتصالات» و«دو».