إطلاق نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظام «مهاراتي» للتدريب الصحي الإلكتروني في مركز التدريب والتطوير بالشارقة.

ويمثل نظام «مهاراتي» منصة ذكية موحدة للتعلم الإلكتروني ودعم الموارد التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال أتمتة إدارة الدورات التدريبية، انطلاقاً من قياس الاحتياجات التدريبية التطويرية الفردية والمؤسسية، مروراً بالتسجيل والتخطيط وإدارة الحضور والغياب، وإصدار الشهادات، وتقييم مستوى البرامج، إضافة إلى توفير منصة تعلم إلكتروني، ما يسمح بإضافة برامج تدريب إلكترونية، وطرح برامج مدمجة، وإدارة موارد التعلم الإلكتروني. ويتضمن محتوى التعلم الإلكتروني الدورات التي تم تطويرها داخلياً، والمصممة خصيصاً لموظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى المحتوى المشترك، بالتنسيق مع شركاء عالميين في القطاع الأكاديمي والتدريبي.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغيّر الكتبي، أن مركز التدريب والتطوير يعتبر جزءاً من مشروع حضاري، ضمن باقة مبادرات وطنية تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية، ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً، بهدف الارتقاء بمستوى الجودة والتميز والخدمات، وتوفير مصادر معتمدة عالمية في التدريب والمعرفة، وتعزيز جاذبية المهن الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في استقطاب برامج التدريب الصحي المتميزة والمعتمدة عالمياً، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الأداء لدى الكوادر الطبية والتمريضية، بالاستفادة من البنية التحتية العصرية، وتقنيات التدريب والتشغيل.

وقال مدير مركز التدريب والتطوير، صقر الحميري، إن نظام «مهاراتي» يتركز على نظام (moodle) لإدارة التعليم المستخدم من قبل أشهر الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، من خلال أتمتة نظام إدارة التدريب، وإضافة برامج تعلم إلكتروني ومدمج، وتوفير التدريب في أي وقت عند الحاجة، كما سيتم تبادل المعلومات بين نظام «بياناتي» التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبرنامج «مهاراتي».