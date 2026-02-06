حمدان بن محمد يبحث التعاون مع رئيس وزراء مونتينيغرو

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو ميلويكو سباجيك، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي.

وبحث اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من القطاعات التنموية والحيوية، ومناقشة فرص توسيع الشراكات بين الجانبين وفتح المزيد من الفرص أمام القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام ويحقق المصالح المشتركة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع جمهورية مونتينيغرو، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم تطلعات البلدين نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعزّز الاستقرار ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثمّن ميلويكو سباجيك استضافة دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات، مشيداً بمستواها التنظيمي ومكانتها منصةً دولية رائدة تجمع قادة الحكومات وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات والاستفادة من خبراتها الرائدة في مجالات التطوير الاقتصادي، والحوكمة الحكومية، واستشراف المستقبل.

وأشار الجانبان إلى أهمية القمة العالمية للحكومات في ترسيخ التعاون الدولي وتبادل التجارب الحكومية الناجحة، ومناقشة التحديات العالمية المشتركة، وصياغة رؤى مستقبلية مبتكرة تعزّز جاهزية الحكومات وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة.