رئيس قيرغيزستان يمنح محمد القرقاوي وسام الصداقة الرئاسي

منح رئيس جمهورية قيرغيزستان، صادر جباروف، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، وسام الصداقة الرئاسي، أحد أرفع الأوسمة في قيرغيزستان، وذلك تقديراً لدوره الكبير وقيادته المتميّزة وإسهاماته النوعية في إنجاح مبادرات التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، خصوصاً في مجال المسرعات الحكومية، التي أسهم نقل نموذجها من الإمارات إلى قيرغيزستان في تعزيز العمل الحكومي، وإحداث نقلات نوعية في مختلف مجالاته.

وقدّم رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، عادل بك كاسيمالييف، وسام الصداقة الرئاسي لمحمد القرقاوي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، في منتدى تبادل الخبرات الحكومية، الذي شهد مشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين، ناقشوا مستقبل الشراكات الدولية في تعزيز العمل الحكومي.

وأكّد رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان لدى تقديمه الوسام، أن تجربة دولة الإمارات تُمثّل نموذجاً ملهماً ومرجعية عملية لدعم جهود التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيراً إلى أن الشراكة مع دولة الإمارات تُشكّل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على الثقة ونقل المعرفة والحوكمة الاستشرافية.

من جهته، أعرب محمد القرقاوي عن شكره لقيادة جمهورية قيرغيزستان على التكريم، مؤكداً أن تقليده وسام الصداقة يُمثّل تكريماً لمسيرة علاقات تعاون متميّزة، بتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، واحتفاء بإنجازات غير مسبوقة لتعاون هادف لصناعة مستقبل أفضل للشعبين الصديقين، ويعكس التطور المتنامي للشراكة الاستراتيجية في تحديث العمل الحكومي بين البلدين.