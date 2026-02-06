محمد بن راشد: شراكاتنا مع دول الكاريبي والمحيط الهادي تنطلق من رؤية واحدة للاستثمار باقتصادات المستقبل

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من رؤساء دول وحكومات منطقة الكاريبي والمحيط الهادي المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2026.

فقد التقى سموّه كلاً من: رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، ورئيس جمهورية بالاو سورانغل إس. ويبس جونيور، ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة المستقلة جيمس مارابي، ورئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكريت، ووزيرة الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي وتغير المناخ في سانت لوسيا ليزا جواهِر، والأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي السفيرة نويمي إسبينوزا مدريد، ووزير الشؤون الخارجية والأعمال الدولية والتعاون في جمهورية سورينام ميلفين بوفا، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو، مارك آتي، ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في جزر سليمان، بيتر شانيل أغوفاكا، ووزير التنمية الريفية والبحرية وإدارة الكوارث في جمهورية فيجي، موسيس بوليتافو، والسكرتير البرلماني في وزارة الخارجية في جزر البهاما، جمال ستراشان.

وتناول اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي، وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة لنمو حركة التجارة ويُعزّز الاستثمارات البينية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات البحرية، إضافة إلى المشاريع البيئية الهادفة إلى استدامة الموارد.

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي تهدف إلى بناء شراكات تنموية استراتيجية راسخة، تنعكس على توجهات التنمية الشاملة في دولة الإمارات وهذه الدول الصديقة، بما يلبي طموحات شعوبها في التقدم والازدهار.

وقال سموّه: «دول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي تُمثّل أهمية حيوية للتجارة العالمية، وهي إحدى أهم وجهات النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي الجديد، وشراكاتنا الاستراتيجية معها تنطلق من رؤية واحدة ورهان مشترك للاستثمار في اقتصادات المستقبل، وضمان نمو وتدفق التجارة العالمية، ومواجهة التحديات الناشئة التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون من الجميع لتعزيز الجاهزية للمستقبل».

كما أكّد سموّه التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها الوثيقة مع دول منطقة الكاريبي، انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الشراكة تُمثّل جسراً حيوياً يربط اقتصادات الجنوب العالمي بالأسواق الدولية الأكثر ديناميكية، لتكون ركيزةً أساسيةً في دعم استقرار التنمية والاقتصاد العالمي.

وثمّن سموّه المشاركة الفاعلة والمؤثرة لدول الكاريبي والمحيط الهادي في القمة العالمية للحكومات 2026، والتي عكست عمق التجربة التنموية في تلك المنطقة وتطلعات شعوبها لبناء المستقبل المزدهر، مؤكداً سموّه أن هذا التفاعل الحيوي هو حجر الزاوية في نجاح القمة منصةً تجمع طموحات الشعوب من مختلف قارات العالم.

من جانبهم، أكّد رؤساء دول وحكومات منطقة الكاريبي والمحيط الهادي عمق العلاقات التي تربط دولهم مع دولة الإمارات، التي أشاروا إلى أنها تُعدّ الشريك الأمثل لدعم طموحاتهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام، يواكب متطلبات المستقبل، حيث تُمثّل شراكاتهم مع الدولة نقطة تحوّل استراتيجية تفتح آفاقاً أرحب أمام اقتصاداتهم الواعدة.

وأشاد القادة المشاركون في اللقاء برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من القمة العالمية للحكومات المنصة الأهم لرسم ملامح المستقبل، وتوجيه بوصلة التعاون العالمي الذي يعمل على تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للشراكة العابرة للقارات.

حضر اللقاء، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، ووزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة دولة، نورة الكعبي، ومدير عام مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان.

