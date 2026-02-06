مكتوم بن محمد يودّع رئيس مجلس الوزراء الكويتي لدى مغادرته الدولة

ودّع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في ختام زيارته للدولة والتي ترأس خلالها وفد بلاده المشارك في القمة العالمية للحكومات 2026.

كما كان في وداع سموه من مطار دبي الدولي، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس.