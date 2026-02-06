منصور بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يبحثان علاقات التعاون

التقى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزّز فرص الشراكة المستقبلية.

حضر اللقاء، وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، فيما حضر من الجانب الإفريقي، وزير الأشغال الكبرى والاستثمار الاستراتيجي، باسكال بيدا.

منصور بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى خلال اللقاء. وام