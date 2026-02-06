خالد بن محمد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الدومينيكان ورئيس وزراء مونتينيغرو

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، وبحث سُبل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في أبرز القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلويكو سباجيك، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو، وسُبل الارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يدعم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالازدهار والنماء على شعبيهما الصديقين.