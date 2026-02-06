عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع قادة ومسؤولين في «قمة الحكومات»

التقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراغواي ودول أميركا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميّزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات التي تُعدّ منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

واستقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

والتقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين، والتخفيف من تداعيات الأزمات الإنسانية حول العالم.

وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم المبادرات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من نهجها الثابت في مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز العمل الإنساني الدولي بالتعاون مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

كما التقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسف في المجالات الإنسانية والتنموية، وسبل دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم حول العالم.

كما تناول اللقاء أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية، ودور القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على القضايا ذات البعد الإنساني.

وأكّد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالأزمات.

حضر اللقاء وزير دولة، سعيد الهاجري.