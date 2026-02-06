رئيس تيمور الشرقية: الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام في العالم

قال رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، خوسيه راموس هورتا، إن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام في العالم، وأكّد أن الإمارات، توسطت من أجل حل صراعات عديدة، مثل الصراع بين إريتريا وإثيوبيا، إضافة إلى استضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت خوسيه راموس هورتا خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً إنسانية وإغاثية كبيرة، وأن نسبة إسهامها في المساعدات الإغاثية والإنسانية هي من أعلى النسب في العالم، قياساً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.

وأكّد خوسيه راموس هورتا أن بلاده علاقاتها ممتازة مع الجميع وليس لديها أعداء، مضيفاً: «لدينا أفضل علاقة ممكنة مع الصين، وأفضل علاقة مع إندونيسيا. نحن أعضاء في الآسيان، وعلاقاتنا ممتازة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولدينا أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي.. وليس لدينا أعداء».