حمدان بن محمد ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق يبحثان علاقات التعاون

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2026 بدبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، وسبل تطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، والبناء على ما يجمع الجانبين من علاقات إيجابية، مشيراً سموّه إلى أهمية توسيع آفاق التعاون، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

من جانبه، أعرب مسرور بارزاني عن تقديره لاستضافة دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، مشيداً بمكانتها منصةً عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات الحكومية، ومؤكداً حرص حكومة إقليم كردستان العراق على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات، والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوكمة، واستشراف المستقبل.

كما أكد أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية تجمع قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء، وتسهم في مناقشة التحديات العالمية وصياغة حلول مبتكرة تعزز جاهزية الحكومات وتدعم التنمية المستدامة.

حضر اللقاء، وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان المنصوري، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، هشام عبدالله القاسم.

