الشارجي: حلول الذكاء الاصطناعي أضافت مليوني ساعة إنتاجية للحكومة 

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، الدكتور عادل الشارجي، أن حلول الذكاء الاصطناعي التطبيقية (Applied AI) التي تقدمها الشركة أسهمت في إضافة أكثر من مليوني ساعة عمل إنتاجية لحكومة دولة الإمارات، عبر أتمتة المعاملات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وخفض التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في إنجاز المعاملات الحكومية يسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية وزيادة ساعات العمل الفعّالة، مع تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء عدد من الوظائف التقليدية مثل إدخال البيانات والتدقيق اليدوي وبعض الأعمال الروتينية، لكنه في المقابل سيفتح المجال أمام وظائف جديدة تعتمد على مفهوم «الإنسان داخل الحلقة» (Human in the Loop)، حيث يراقب العنصر البشري أداء الأنظمة الذكية ويشرف على مراحل اتخاذ القرار.

وأضاف: «الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الإنسان، بل سيعيد تشكيله، وسنشهد وظائف جديدة تركز على الإشراف، والتحقق، وصناعة القرار الذكي، وهو ما تتبناه اليوم الدول المتقدمة وعلى رأسها دولة الإمارات».

وأوضح أن شركة «بريسايت» تُعد الشريك الحكومي لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم حلولاً متقدمة لقطاعات حيوية تشمل الأمن والشرطة والطاقة وإدارة الطوارئ والمدن الذكية، مع التركيز على تحويل البيانات الضخمة إلى قرارات فورية وفعالة.

وأضاف أن من أبرز الحلول التي أطلقتها الشركة أخيراً منصة «AI Policing»، وهي منصة ذكية تمكّن رجال الشرطة من تحليل القضايا المعقدة وإنهائها خلال دقائق بدلاً من أسابيع أو أشهر، من خلال دمج وتحليل الأدلة الجنائية، والتحقيقات، وبيانات كاميرات المراقبة (CCTV)، ومختلف المصادر الرقمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقال: «القضايا التي كانت تحتاج إلى وقت طويل لمعالجة كمّ هائل من المعطيات، يمكن اليوم حسمها خلال دقائق عبر منصتنا، التي تجمع الأدلة وتربطها وتقدّم نتائج دقيقة تساعد متخذي القرار».

وفي مجال إدارة الأزمات والطوارئ، لفت الشارجي إلى حل «Live Saver» الذكي، الذي يربط جهات المستجيب الأول مثل الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والمستشفيات عبر منصة واحدة، تعتمد على أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة استشعار وكاميرات ذكية، بهدف التنسيق الفوري والاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث أو الحوادث.

وعن الحلول المستقبلية، أوضح أن الشركة تركز حالياً على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، التي أصبحت من أكثر الحلول طلباً لدى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينسجم مع إطلاق مبادرات حكومية متقدمة مثل «وزير ذكاء اصطناعي»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الكم الكبير من المعاملات واتخاذ القرارات.

وفي ما يتعلق بمشاريع المدن الذكية، كشف الشارجي أن شركة «بريسايت» تعمل حالياً على بناء وإدارة مدن ذكية قائمة على التحوّل الرقمي في عدد من الدول، من بينها كازاخستان وألبانيا، إلى جانب المشاريع القائمة داخل دولة الإمارات.