رئيس الدولة: بفضل رؤية أخي محمد بن راشد أصبحت «قمة الحكومات» ملتقى دولياً للأفكار المبتكرة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات (القمة العالمية للحكومات 2026)، حيث تواصل الإمارات دورها في تعزيز الحوار العالمي بشأن تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل من أجل التنمية المستدامة وسعادة الإنسان في كل مكان». وأضاف سموه: «بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وجهوده المتواصلة ترسخت مكانة القمة عالمياً وأصبحت ملتقى دولياً للأفكار المبتكرة ومنصة فاعلة لصناع القرار من مختلف دول العالم».