محمد بن راشد بن محمد يُكرّم الفائزين بجائزتَي تكنولوجيا الحكومات و«أفضل التطبيقات الحكومية»

كرّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وذلك خلال منتدى الخدمات الحكومية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها اليوم، بمشاركة واسعة لأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد على 500 وزير، وأكثر من 6250 مشاركاً من نخبة القيادات الحكومية والخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل وممثلي كبرى الشركات العالمية وروّاد الأعمال والمبتكرين.

«تكنولوجيا الحكومات»

وكرّم سموّه ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، منصة تصاريح البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الوزارة الاتحادية للتحول الرقمي والتطوير الحكومي في ألمانيا، بجائزة فئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وهي منصة لتسريع إجراءات الموافقة الحكومية على مشروعات البنية التحتية على المستوى الاتحادي، تُحلل النصوص القانونية إلى منطق قابل للقراءة آلياً بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل، مع الحفاظ على الإشراف البشري على القرارات، وتوفر إمكانية تتبع كاملة لتعزيز الشفافية وتقليل الاعتراضات، وأسهمت المنصة في خفض وقت معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 90%، ما يدعم تسريع مشروعات الطاقة والبنية التحتية.

«تبسيط الخدمات الحكومية»

وفي فئة أفضل تبسيط في الخدمات الحكومية، كرّم سموّه مشروع البريد الرقمي الوطني من الدانمارك، الذي برز ركيزةً أساسيةً للبنية التحتية للحكومة الرقمية، إذ يُتيح التواصل الإلكتروني الآمن والملزم قانوناً بين السلطات والمواطنين والشركات. ومع تجاوز نسبة استخدامه 95% بين البالغين، وإلزامية الوصول إليه لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، وصل عدد الرسائل على المنصة إلى ربع مليار رسالة عام 2025، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن النظام إلى 81% والشركات إلى 60%.

«أفضل خدمة حكومية»

وكرّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق «IremboGov» المنصة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في رواندا، بجائزة أفضل خدمة حكومية في العالم، وتوفر المنصة بوابة موحدة، تُمكّن الأفراد من الوصول إلى أكثر من 240 خدمة حكومية عبر قناة رقمية واحدة، وتدعم طرق الدفع الفوري، مثل المحافظ الإلكترونية، وتوفر الوصول عبر قنوات مصممة لتناسب مختلف شرائح المجتمع. وعالجت المنصة أكثر من 49 مليون طلب منذ إطلاقها، موفرةً أكثر من 1.5 مليار ساعة عمل، ومختصرةً وقت إنجاز الخدمة من نحو خمسة أيام إلى ساعتين، فيما تتعامل المنصة من خلال نقاط وصول متعددة، مع نحو نصف مليون طلب شهرياً، حيث يتم إنجاز نحو 80% من المعاملات عبر الإنترنت.

ويعمل أكثر من 7000 رائد أعمال ووكلاء رقميين ضمن «منظومة IremboGov»، مقدمين خدماتهم في المناطق النائية، وأسهم ذلك في تعزيز الكفاءة، وتخفيف أعباء السفر والانتظار، وتحسين تجربة المواطنين، وزيادة إنتاجية الهيئات الحكومية.

«أفضل التطبيقات الحكومية»

كما كرّم سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، حيث كرّم سموّه فريق «باكامي ايه آي» من جامعة «تكساس كريستشين» في الولايات المتحدة الأميركية، الذي فاز بالمركز الأول في الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ويقدّم المشروع حلاً للمجتمعات الأقل وصولاً للهواتف الذكية من خلال تطوير محتوى تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد على أنظمة صوتية تفاعلية تعمل على شبكة الهواتف المحمولة المتوافرة من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت وعن طريق أرقام مجانية.

وفاز بالمركز الثاني للجائزة تطبيق «صوتك» (Your Voice) الذي طوّره فريق من جامعة لاك هونج من فيتنام، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يزيل حواجز التواصل من خلال ترجمة لغة الإشارة إلى نص وصوت (والعكس) في الوقت الفعلي، ويستخدم التطبيق تقنيات متقدمة للرؤية الحاسوبية، وصوراً رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لتسهيل الحوار التفاعلي.

أما مشروع «سبون شير» من معهد ديوجيري للهندسة والدراسات الإدارية في الهند، ففاز بالمركز الثالث للجائزة، ويهدف التطبيق إلى مشاركة فائض الطعام في الوقت الفعلي، وذلك من خلال ربط الأفراد والشركات الذين لديهم طعام زائد بالأشخاص والمجتمعات القريبة المتعففة.

