رئيس الدولة: ملتزمون بحماية مواردنا الطبيعية والحفاظ على تنوّعنا البيولوجي

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التزام دولة الإمارات بحماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على التنوّع البيولوجي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مجتمعنا والعالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس بمناسبة «يوم البيئة الوطني»: «نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوّعنا البيولوجي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مجتمعنا والعالم. احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة».