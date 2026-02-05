رئيسا وزراء أنتيغوا وباربودا والجبل الأسود: الأفكار الجريئة تصنع المستقبل

أكد رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، غاستون براون، ورئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلويكو سباجيك، أن الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص يمثّل أولوية لبناء تجارب عالمية المستوى، وأن الأفكار الجريئة تصنع المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسة بعنوان: «اقتصاد التجربة.. دروس للحكومات» ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، كما شارك في الجلسة الرئيسة، الرئيس التنفيذي لشركة Hugo Boss دانييل غريدر، والرئيس التنفيذي لشركة فنادق هونغ كونغ وشنغهاي المحدودة بنجامين فوشو، ولاعب كرة القدم الأميركية أوديل بيكهام جونيور، حيث اعتبر المتحدثون أن «الحكومات توفر القيم والهوية»، بينما «تمتلك العلامات التجارية القدرة على تحويل هذه القيم إلى مشاعر وتجارب ملموسة تصل إلى العالم».

واستعرض غاستون براون تجربة بلاده في تحويل منتجها السياحي إلى «منتج عالي القيمة»، حيث قال: «اعتمدنا أسلوب دمج ثقافتنا في صلب منتجنا السياحي، ما جذب علامات تجارية فاخرة وزاد إنفاق الزوار بشكل ملحوظ»، مشيراً إلى التميز في تقديم المأكولات العالمية بلمسة محلية، ما خلق نوعاً من الاختلاف والقدرة على المنافسة.

وتحدّث ميلويكو سباجيك عن تجربة بلاده التي نص دستورها منذ التسعينات على أننا «نحن دولة بيئية والفخامة الحديثة تكمن في الأصالة والحفاظ على الطبيعة».

من جانبه، استعرض دانييل غريدر، التحول في عالم الموضة، حيث لم يعد عرض الأزياء مجرد عرض للمنتجات، بل تجربة متكاملة تشمل المشاهير والفعاليات الجانبية.

ونوه بأن «الهدف هو تحويل المستهلك إلى مشجع لضمان الولاء»، لافتاً إلى أن المتجر لم يعد نقطة بيع فقط، بل «نقطة تجربة»، مشيداً بتجربة دبي في استضافة تجارب غير مسبوقة «مثل عروض الأزياء في قلب الصحراء».

بدوره، أكد بنجامين فوشو أن الضيافة هي المكان الذي تصبح فيه الهوية الوطنية تجربة شخصية، موضحاً أن «الفندق تحول من مكان للمبيت إلى نقطة التقاء للحكومات والمجتمعات والتبادل التجاري». وتحدث أوديل بيكهام جونيور عن دوره كرياضي ومؤثر ثقافي، مؤكداً أن الفخامة بالنسبة له كانت حلماً منذ الطفولة.

