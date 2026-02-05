مكتوم بن محمد: العالم يتوجه نحو الابتكار كأسلوب حياة لتحقيق التنمية المستدامة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، المديرة التنفيذية لشركة «وايمو» تيكيدرا ماواكانا، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في مدينة جميرا بدبي.

وتناول اللقاء التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التنقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات والتعاون في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تحسين كفاءة أنظمة النقل، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في استشراف مستقبل الخدمات، وتعزيز تبنّي الابتكار بما يدعم جودة الحياة ويواكب التطورات العالمية.

كما تطرّق اللقاء إلى أهمية القمة العالمية للحكومات منصةً دوليةً تجمع قادة الحكومات وصُنّاع القرار وروّاد التكنولوجيا، وتسهم في تبادل الرؤى حول مستقبل العمل الحكومي، وتطوير السياسات المرتبطة بالتقنيات الناشئة والتنقل الذكي.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت على هامش القمة العالمية للحكومات مع تيكيدرا ماواكانا، المديرة التنفيذية لشركة (وايمو)، واستعرضنا فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقّل الذكي وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحسين كفاءة أنظمة النقل». وأضاف سموّه: «المستقبل اليوم للشراكات البنّاءة، والعالم يتوجه نحو التكامل كمنهج عمل والابتكار كأسلوب حياة لتحقيق التنمية العالمية المستدامة».

من جانبها، أكّدت تيكيدرا ماواكانا أهمية الدور الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العالمية، مشيرةً إلى أن القمة تُمثّل منصة رائدة لتبادل الرؤى حول مستقبل الابتكار والتقنيات المتقدمة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، ولفتت إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات المركبات ذاتية القيادة تفتح آفاقاً واسعة لتحسين كفاءة أنظمة النقل وتعزيز مستويات السلامة والاستدامة، مؤكدةً حرص الشركة على مواصلة تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون مع مختلف الجهات ضمن هذا الإطار.

حضر اللقاء، وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري.

