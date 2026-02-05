محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء الكويت

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والوفد المرافق لسموه المشارك في القمة العالمية للحكومات، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً، والتعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة وشعبها دوام الرخاء والتقدم والازدهار.

وثمن سموه المشاركة الفاعلة لحكومة دولة الكويت في القمة العالمية للحكومات 2026، التي تمثل استمراراً لنهج التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والمسار الراسخ الذي تنتهجه دولة الكويت وقيادتها الحكيمة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والمساهمة الإيجابية في استشراف وتصميم مستقبل العمل الحكومي، وبناء شراكات دولية فعالة ومثمرة، وبما يدعم جهود تعزيز الرخاء والازدهار إقليمياً وعالمياً.

من جانبه، أشاد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الإمارات والكويت على كافة المستويات، وحرص الجانبين على ترسيخها وتنميتها وتوسيع آفاقها، لتبقى على الدوام أحد أبرز مرتكزات العلاقات الأخوية والاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي. وثمن سموه الدور الدولي المؤثر الذي تقوم به القمة العالمية للحكومات التي تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتمكين حكومات العالم، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، ودفع عجلة التنمية والابتكار، واستشراف مستقبل العمل الحكومي بمفهومه الشامل، استناداً إلى الجهود المتميزة لدولة الإمارات في قيادة مسيرة التطوير الحكومي، ورؤيتها التنموية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء، وسفير الدولة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي.