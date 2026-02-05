لطيفة بنت محمد: الحوار وبناء الثقة أساس التقدّم الحقيقي والتفاهم المشترك

عقدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لقاءً استضافت فيه قرينات رؤساء دول وقيادات نسائية بارزة من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 التي تُعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وتجمع قادة دول وحكومات والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ونخبة من قادة الفكر والخبراء وصُنّاع القرار ورؤساء المؤسسات والشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي، واستكشاف حلول مبتكرة وفاعلة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تُعدّ من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

رافق سموّها كل من وزيرة الأسرة سناء سهيل، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء مريم الحمادي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري.

عُقد اللقاء في أجواء ودّية وفّرت مساحةً مفتوحة للحوار والتبادل الثقافي وبناء روابط إنسانية مشتركة، وتمحورت النقاشات حول دور المرأة في تعزيز الحوار وبناء الثقة بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، إضافة إلى إبراز أهمية التواصل الإنساني في تشكيل نهج أكثر شمولاً في مجالَي القيادة والحوكمة.

وأكّدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الحوار وبناء الثقة أساس التقدم الحقيقي والتفاهم المشترك، لافتةً إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعميق العلاقات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل الجماعي، وقالت: «سعدت باستضافة مجموعة من القيادات النسائية الملهمة من مختلف أنحاء العالم، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. ولهذه اللقاءات وقع خاص في نفسي وتأثير كبير على المجتمعات، فالنساء كنّ ولايزلن نبض التواصل بين الثقافات والشعوب، وفي هذا التجمّع تحوّل الحوار إلى مساحة حيوية للتقارب وتبادل الرؤى والخبرات، وبناء روابط إنسانية أصيلة تعزز روح العمل المشترك، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي».

جمع اللقاء نخبة من القيادات النسائية والشخصيات البارزة من الحكومات والمنظمات الدولية، ما يعكس التزام القمة بتعزيز مفاهيم القيادة الشاملة، وترسيخ أسس التعاون العالمي، وهنّ: رئيسة جمهورية كوسوفو الدكتورة فيوسا عثماني-سادريو، ورئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية جوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينيا، ونائبة رئيس جمهورية زامبيا الدكتورة موتالي نالومانغو، والسيدة الأولى لجمهورية الإكوادورلافينيا فالبونيسي نوبوا، والسيدة الأولى لدولة سانت كيتس ونيفيس دياني برينس-درو، والسيدة الأولى لجمهورية باراغواي ليتيثيا أوكامبوس، و السيدة الأولى للكونفيدرالية السويسرية كارولين بارميلين، وحرم رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخة منى عبدالله مشاري الكليب، وحرم رئيس مجلس وزراء جمهورية لبنان سحر بعاصيري، وحرم رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان زاميرا قسيمالييفا، وحرم نائب رئيس جمهورية فنزويلا فيرونيكا كالسيناري، ووزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين نور الخليف، ووزيرة التعليم والعلوم والابتكار بجمهورية الجبل الأسود البروفيسورة الدكتورة أندجيلا ستويانوفيتش، ووزيرة الشؤون الداخلية لجمهورية مولدوفا دانييلا نيتشيتين، والأمين العام لمنظمة دول الكومنولث شيرلي بوتشوي، والأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية شيخة ناصر النويس، والأمينة العامة لرابطة دول الكاريبي السفيرة نويمي مدريد، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- البرازيل أناكلوديا روسباخ، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات فالنتينا برناسكوني، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة الإمارات ساجدة شوا، ومساعد المدير لبرنامج الأغذية العالمي للشراكات والابتكار رانيا كامارا، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أجيليتي- الكويت هنادي الصالح، والرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة العامة الصينية ديانا داي، والحائزة جائزة نوبل في الفيزياء البروفيسورة دونا ستريكلاند.

وتواصل القمة العالمية للحكومات تأكيد مكانتها منصةً دوليةً رائدةً للحوار حول قضايا الحوكمة والتعاون الدولي، مُجسّدةً دور دولة الإمارات في جمع الأطراف المختلفة، وإطلاق نقاشات بنّاءة، تسهم في رسم ملامح مستقبل عالمي أكثر ترابطاً وتطلعاً للمستقبل.

