محمد بن راشد يلتقي مدير «اليونسكو»

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الدكتور خالد العناني، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المتميز بين دولة الإمارات ومنظمة اليونسكو في العديد من المجالات في مقدمتها جهود صون التراث العالمي، وحماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد كحق لكافة الأفراد وكافة المجتمعات، لاسيما لدى المجتمعات التي تعاني آثاراً اقتصادية حادة، نتيجة عدم الاستقرار الأمني أو السياسي، والفئات الأولى بالرعاية.

وثمن العناني الدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات في المساهمة في تحقيق مستهدفات المنظمة الدولية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومبادراتها الرائدة في تمكين الإنسان بالعلوم والمعارف والثقافة باعتبارها ممكنات حياة للبشرية، وصون التراث العالمي عبر العديد من المشاريع والمبادرات حول العالم، مؤكداً حرصه على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين الجانبين.