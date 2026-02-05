رئيس وزراء تشاد: الإمارات نموذج دولي رائد لتعزيز الحوار بين الحكومات

أشاد رئيس وزراء جمهورية تشاد، ألاماي هيلينا، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، مؤكداً أن الإمارات باتت نموذجاً دولياً رائداً في تعزيز الحوار بين الحكومات، وصياغة رؤى مستقبلية تقوم على الابتكار والاستقرار والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة رئيسة في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026. كما وجّه شكره وتقديره للقائمين على تنظيم القمة، مثمناً الجهود المبذولة في جمع صناع القرار وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم على منصة واحدة، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات العالمية المشتركة.

وأكد أن القيادة الواعية تُمثّل الأساس الجوهري لأي عملية إصلاح ناجحة، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون رؤية استراتيجية واضحة، تضع الاستقرار الدستوري وفاعلية العمل الحكومي في صلب السياسات العامة.

وأوضح أن الخطط الوطنية للتنمية باتت ترتكز الآن على تعزيز رأس المال البشري وبناء القدرات، باعتبارهما المحرك الرئيس للتحول الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.

وسلط الضوء على أهمية الانتقال من النماذج التقليدية في الإدارة والتنمية إلى نماذج أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تقوم على تعزيز الصمود الاقتصادي، وضبط الأنظمة المالية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مؤكداً أن امتلاك الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات التقنية يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.