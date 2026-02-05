وزراء ورؤساء خدمة مدنية يبحثون مستقبل الإدارة الحكومية العربية

بحث وزراء ورؤساء الخدمة المدنية في الدول العربية، خلال الدورة الخامسة من الاجتماع الوزاري، ضمن القمة العالمية للحكومات، مستقبل الإدارة الحكومية العربية وسبل تعزيز التعاون والشراكات في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تكنولوجيا المستقبل في تطوير نماذج عملية للعمل الحكومي العربي، واستعرضوا مخرجات تقرير «حالة الإدارة الحكومية العربية»، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية في القمة العالمية للحكومات 2026.

جاء ذلك في الدورة الخامسة من الاجتماع الوزاري الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات في موضوعات التنمية الإدارية الحكومية، وسبل تعزيز تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جهود تطوير العمل الحكومي، وتمكين الكفاءات والمواهب والموارد البشرية الحكومية. وشهد الاجتماع بحث مستقبل الإدارة الحكومية العربية، وسبل تعزيز التعاون العربي في تطوير المنظومة الإدارية، وتعزيز جاهزية الحكومات العربية للمستقبل، وتعزيز التعاون في تصميم وتطبيق أطر حوكمة متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن الاجتماع الوزاري رسخ مكانته منصة عربية لتشجيع وتحفيز الحراك العربي نحو تطوير عمل المنظومات الإدارية الحكومية، ومناقشة أفضل الطرق والوسائل لتمكينها بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تكفل تسريع جهود الحكومات العربية في مواكبة متطلبات العصر على المستوى الإداري.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، أن تعزيز منظومة الإدارة الحكومية العربية، وتطويرها على أسس مستقبلية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، يمثّل توجهاً لحكومة دولة الإمارات، ويعكس رسالة القمة العالمية للحكومات بتوفير منصة للشراكات والتعاون الهادف إلى تطوير استراتيجيات وابتكار حلول متكاملة، تُرسي أسس حكومات المستقبل.

وناقش المشاركون في الاجتماع نتائج «تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية: نماذج عملية لتبنّي الذكاء الاصطناعي 2026»، التي استعرضها عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور يسار جرار، وبحثوا أهم توصيات التقرير الذي جمع بين مسح وحوارات مع أكثر من 1600 وزير ومسؤول وموظف حكومي عربي حول الذكاء الاصطناعي، ليقدّم قراءة عملية لواقع الذكاء الاصطناعي في الحكومات العربية، مع التركيز على حالات الاستخدام ذات الأثر الفعلي. واستكشف التقرير كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل تصميم الحكومات، وصنع القرار وتقديم الخدمات، وبناء القدرات الحكومية.

وقدّم مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور فادي سالم، عرضاً تناول ملامح خارطة طريق مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وتطرق إلى السبل الكفيلة بتعزيز إسهام تكنولوجيا المستقبل في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.

عهود الرومي:

• تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية على أسس مستقبلية تضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

ناصر القحطاني:

• الاجتماع الوزاري رسخ مكانته منصة لتشجيع الحراك العربي نحو تطوير المنظومات الإدارية الحكومية.